Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, ne kadar düşürecek?

Fed'in her yaptığı faiz toplantısı büyük bir ilgi görüyor. Amerikan Merkez Bankası bu ay yine bir toplantı gerçekleştirecek. Yine dünyanın gözü kulağı burada olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Faizler inecek mi?

Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 96.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.