Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Küresel piyasalarda da Fed faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar Amerikan Merkez Bankası'na odaklanırken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu tırmanıyor.
Fed yılın ilk faiz toplantısına hazırlanıyor. Genel beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde... Günler yaklaştıkça heyecan da artarken peş peşe "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu geliyor.
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
22 Ocak Perşembe günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 3.4 şeklinde...
