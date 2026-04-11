Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ABD/İsrail-İran savaşı ekonomiyi sarsmaya devam ediyor. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3.3 olarak geldi. Amerikan Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Her geçen gün "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak.

11 Nisan 2026 Cumartesi piyasa beklentisine göre yüzde 97.9 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.