Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Amerika ilk olarak temmuz ayında enflasyon verilerini karşılayacak ve ardından gelecek oranlara göre Fed kararını verecek. Şimdi yavaş yavaş hızlanan soru "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" oluyor.
Fed'in her kararı dünyayı yakından ilgilendiriyor. Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısının tarihi merak konusu... Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası temmuz ayının 29'unda toplanacak ve saat 21.00'de faiz kararını duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh, aynı gün saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
Bugün itibarıyla piyasa beklentisi faizlerin sabit kalacağı yönünde...