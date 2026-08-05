Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? Fed faiz artıracak mı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları, küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle faiz kararlarının enflasyon, döviz kurları ve altın fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle yatırımcılar sürekli araştırma içerisinde... Bir sonraki toplantıda faizlerin artıp artmayacağı sorgulanırken sıkça gelen soru "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.

Piyasaların yüzde 55,1'i 5 Ağustos itibarıyla faiz artışı bekliyor.