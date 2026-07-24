Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? Fed faiz düşürecek mi, artıracak mı?

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Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş... Merkez bankaları, ekonomistler, yatırımcılar karara odaklandı. Tam tarihi bilmeyenler son günlerde sıkça "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor" sorusuna yanıt arıyor.

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Temmuz ayı Fed toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak ve faiz kararı saat 21.00'de duyuracak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

24 Temmuz 2026 Cuma günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 34,3'i 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 65,7'si ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.