Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte duyurulacak? Fed faiz artıracak mı?
ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Fed faiz tarihi aramaları daha da sıklaştı. Binlerce kişi tam tarihi öğrenmek adına "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte duyurulacak" sorusuna cevap arıyor.
ABD enflasyon yıllık yüzde 3.7 geldi. Beklentilerin bir tık üzerinde gelen veriler sonrası borsa, altın, gümüş, kripto paralar düşerken tahvil faizleri ise yükseldi. Gözler Fed'e çevrilirken "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte duyurulacak" sorusu hızlanmış durumda...
Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.
Piyasaların yüzde 71,3'ü 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.