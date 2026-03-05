Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte?

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın yapacağı faiz toplantısına çevrildi. Enflasyon rakamları da bir yandan beklenirken ilk olarak Fed'in vereceği karar ardından da Fed Başkanı Jerome Powell'ın nasıl bir tonda konuşacağı merak ediliyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve faiz kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 5 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 98.6 oranında sabit kalacak.