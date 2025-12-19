Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD enflasyon rakamları açıklandı ve beklenenin çok altında geldi. Bu rakamlar yatırımcıları sevindirirken gözler Fed'in toplantısına çevrildi. Bir sonraki toplantı tarihini öğrenmek isteyenler "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
Fed toplantıları dünyayı yakından ilgilendiriyor. ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası Fed'in atacağı adım merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Bugünkü piyasa beklentisine göre gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 29.8 şeklinde...
Kaynak: HABER MERKEZİ