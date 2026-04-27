Fed faiz kararı öncesi Powell ve Warsh değişimi beklentileri şekillendiriyor

ABD Merkez Bankası, İran savaşının enflasyonu artırma riski ve iş gücü piyasasına dair endişelerin sürmesi nedeniyle 29 Nisan tarihinde sona erecek iki günlük toplantısında Fed faiz kararı için bekle ve gör modunda kalmayı planlıyor. Piyasalar, alınacak bu kararın ardından küresel ekonominin yönünü tayin etmeyi hedefliyor.

Fed faiz kararı sonrasında gözler Jerome Powell tarafından düzenlenecek olan ve başkan sıfatıyla son basın toplantısı olabilecek etkinliğe çevriliyor. Analistler, Powell'ın açıklamalarında yetkililerin enflasyonu mu yoksa iş gücü piyasasındaki zayıflığı mı daha büyük bir tehdit olarak gördüğüne dair ipuçları arıyor.

İstihdam piyasası endişeleri Fed faiz kararı üzerinde etkisini koruyor

Yavaşlayan iş gücü piyasası ve düşük işe alım ortamına dair endişeler, Federal Açık Piyasa Komitesi'ni geçen yılın sonlarında faiz oranlarını üç kez indirmeye itmişti. Bu endişeler henüz tamamen ortadan kalkmadı. Ancak Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan ve ABD'li işverenlerin Mart ayında 178.000 istihdam yarattığını gösteren veriler piyasayı bir miktar rahatlattı.

Diğer yandan bakanlığın yıllık enflasyon ölçümü olan Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayındaki yüzde 2,4 seviyesinden Mart ayında yüzde 3,3 seviyesine yükselmişti. Trump yönetimi tarafından getirilen yeni gümrük vergileri, yüksek petrol fiyatları ve savaşa bağlı tedarik zinciri aksamaları fiyatları yakın gelecekte yüksek tutma potansiyeli taşıyor. Buradaki temel soruyu enflasyonist şokların geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı oluşturuyor. Uzmanların büyük bir çoğunluğu komitenin yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutacak bir Fed faiz kararı öngörüyor.

Powell ve Goolsbee enflasyon risklerini değerlendiriyor

Powell, bir önceki Fed faiz kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında stagflasyon endişelerini yatıştırmıştı ve bu terimi daha ciddi koşullar için sakladığını belirtmişti. Buna rağmen Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee bu durumu uykularını kaçıran bir senaryo olarak tanımladı.

Goolsbee 7 Nisan tarihinde Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada bu konuya değinmişti. Goolsbee, gümrük vergisi enflasyonu ortadan kalkmadan önce yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan bir stagflasyon patlaması olasılığının en kötü sonuç olacağını vurgulamıştı. Bu durumun büyümenin ana motoru olan ABD'li tüketicilerin güvenini kaybederek paralarını biriktirmeye başlamasına ve ülkeyi resesyona sürüklemesine yol açabileceğini ifade etmişti.

Yetkililer bekleme sürecinin devam edeceğini öngörüyor

Goolsbee aynı zamanda Amerikalıların gelirlerinin ve yüzde 4,3 seviyesindeki işsizlik oranının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Yetkili, faiz oranları için belirgin bir yol olmadığı konusunda Powell ile aynı fikirde olduğunu aktardı. Komite üyelerinin 18 Mart itibarıyla 2026 yılı sonu için beklentisi yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmişti ve bu durum yılın ikinci yarısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi anlamına geliyordu.

Küresel yatırım şirketi Federated Hermes yetkilisi Sue Hill, Hürmüz Boğazı ile ilgili süregelen belirsizliğin kenarda kalma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Hazine Bakanı Scott Bessent ve komitenin oy hakkına sahip üyesi Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da kurumun Nisan ayında duraklamasını önermişti.

Liderlik değişimi süreci piyasaları meşgul ediyor

Normal şartlar altında Nisan kararını takip eden basın toplantısı Powell'ın başkan sıfatıyla katılacağı son toplantı olma özelliği taşıyor. Powell'ın görev süresi 15 Mayıs tarihinde sona eriyor ve heyet Haziran ayı ortasına kadar bir daha toplanmıyor. Ancak Powell, halefinin görev süresi sonuna kadar onaylanmaması halinde geçici olarak bu görevde kalacağını açıkladı.

Trump, finans yöneticisi ve Fed Guvernörü Kevin Warsh'ı bu pozisyona aday gösterdi ancak Warsh'ın onayı Senatör Thom Tillis tarafından beklemeye alındı. Tillis öncelikle Adalet Bakanlığı tarafından Powell hakkında yürütülen soruşturmanın düşürülmesini talep etmişti. ABD Savcısı Jeanine Pirro 24 Nisan tarihinde bakanlığın soruşturmayı kapattığını duyurdu ancak gerçeklerin gerektirmesi halinde cezai bir soruşturmayı yeniden başlatmaktan çekinmeyeceğini sözlerine ekledi.

Soruşturmanın kapanması atama sürecini hızlandırıyor

Alınan bu karar Warsh'ın onaylanmasının önünü büyük ölçüde açıyor. Tillis 26 Nisan tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda kendisini bir aday olarak desteklemeyi dört gözle beklediğini doğrulamıştı. Tillis, Adalet Bakanlığı'nın sözüne güvendiğini ve soruşturmanın kapandığını belirtmişti.

Senatör ayrıca sadece genel müfettişten gelecek cezai bir sevkin soruşturmanın yeniden açılmasına neden olabileceğini aktarmıştı. Tillis, bu güvencelerle Kevin Warsh'ın onayını desteklemeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Kurumun bu dikkat dağıtıcı unsuru geride bırakarak tam dikkatini misyonuna vermesi gerektiği fikri öne çıkıyor.

Geçiş dönemi yasal belirsizlikleri beraberinde getiriyor

Trump, Mayıs ayı ortasında görevinden ayrılmaması halinde Powell'ı kovmakla tehdit etmişti. Ancak Powell 18 Mart tarihinde verdiği demeçte Warsh'ın zamanında onaylanmaması halinde görevde kalmasının yasanın gereği olduğunu söylemişti. Powell ayrıca soruşturma gerçekten bitene kadar görev süresinin Ocak 2028 tarihine kadar sürdüğü yönetim kurulunda hizmet vermeye devam etmeyi planladığını eklemişti.

Thrivent yetkilisi David Royal, Guvernör Lisa Cook'un görevden alınmasına ilişkin davanın halen derdest olması nedeniyle bu senaryonun önemli hukuki soruları gündeme getireceğini belirtti. Royal, bu durumun hem piyasaların hem de Kongre'nin geçmişte ciddi endişeler dile getirdiği kurum bağımsızlığı konusunda daha fazla gerilim yaratacağını savundu. Liderlik içerisindeki herhangi bir geçiş piyasa oynaklığını artırma riski taşıyor.

Yeni başkanın politikaları analistler tarafından inceleniyor

Warsh onaylanması halinde bünyede bir dizi reform başlatmaya çalışmayı hedefliyor. Warsh, 21 Nisan tarihindeki onay oturumu sırasında yeni araçlara, yeni bir enflasyon çerçevesine ve ileriye dönük yönlendirmeye daha az odaklanan yeni bir iletişim tarzına ihtiyaç duyulduğunu öne sürmüştü.

Derivative Path yetkilisi Isaac Wheeler, zamanında onaylanmaması halinde liderler arasındaki bir hesaplaşmaya çok dikkat edileceğini ancak tüketiciler için Warsh ve Powell'ın o kadar da farklı olmadığını dile getirdi. Wheeler, her gün piyasada olan kişiler için Warsh'ın kesinlikle farklı olduğunu kabul etti. Ancak Wheeler günün sonunda bu seçimin muhtemelen yönetimin yaptığı en geleneksel hamlelerden biri olduğunu savundu.

Kararın tüketiciler üzerindeki etkileri Fed faiz kararı metninde aranıyor

Uzman, hiç kimsenin bir gecede çarpıcı bir şekilde değişmesini veya oranların sert bir şekilde yön bulmasını beklememesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Tüketiciler yeni açıklanacak Fed faiz kararı ve bu kararın kendileri için ne anlama geldiğini yakından takip ediyor. Kurum genel olarak ekonomiyi canlandırmak için gösterge oranını düşürüyor ve enflasyonu dizginlemek için bu oranı yükseltiyor.

Para politikasının iyi bir yerde olduğu düşünüldüğünde veya ikili görevinin her iki tarafına yönelik tehditler olduğunda oranlar sabit kalıyor. Düşük oranlar borçlanmayı ucuzlatıyor ve otomobil kredileri, bireysel krediler ile kredi kartları için borç verme maliyetlerini dolaylı olarak etkiliyor. Düşük ortam ayrıca işletmeleri yatırım yapmaya ve büyümeye teşvik ediyor ve bu durum daha fazla işe alım yapılmasına yol açıyor.

Enflasyonist baskılar iş dünyasının adımlarını yavaşlatıyor

Yüksek oranlar ise enflasyonu kontrol altında tutmak için harcamaları yavaşlatıyor ve bu durum teoride fiyatları dengeleyerek tüketicilere yardımcı oluyor. Ancak enflasyon ve iş gücü piyasasının tamamı kurumun kontrolü altında bulunmuyor. İşçi arzını sınırlayan göçmenlik baskısı, şirketlerin yapay zekayı benimsemesi ve genel bir belirsizlik hissi birçok işverenin büyük çaplı işe alımları durdurmasına yol açtı.

Küçük işletme kredi kuruluşu Cardiff CEO'su William Stern, hiçbir küçük işletme sahibinin merkez bankasını kendilerini kurtaracak bir süper kahraman olarak veya çıkacak bir Fed faiz kararı metnini bir kurtuluş reçetesi olarak görmemesi gerektiğini dile getirdi. Stern, işletmelerin genellikle sermayeden mahrum bırakıldığına dikkat çekti. Stern, tüketiciler ve küçük işletme sahipleri olarak bağımsız kararlar almaları gerektiğini savundu.

Piyasalar büyük bir merakla yaklaşan Fed faiz kararı sonucunu bekliyor. Açıklanacak olan bu veriler ve toplantıdan çıkacak mesajlar, yalnızca Nisan ayının değil, tüm yılın finansal eğilimlerini, uzun vadeli fiyatlama davranışlarını ve bir sonraki Fed faiz kararı beklentilerini doğrudan şekillendirme potansiyeli taşıyor.