Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Kararın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar ile yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar da yatırımcıların odağında olacak. Peki, Fed faiz kararını saat kaçta açıklanacak?

Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Fed toplantısı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını saat 21.00'de paylaşacak. Powell saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

Fed faiz indirecek mi?

Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda geniş çapta “sabit tutma” beklentisi öne çıkıyor. Ancak yılın ikinci yarısında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Özellikle eylül ve aralık aylarında birer indirim yapılabileceği ihtimali masada. Enflasyondaki yavaşlama bu beklentiyi desteklese de, jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Fed temkinli davranabilir. Bu nedenle, bugün faiz indirimi beklenmiyor ancak geleceğe dair sinyaller önemli olacak.