Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Powell saat kaçta açıklama yapacak?
Bugün dünya ekonomisinin yakından ilgilendiren bir karar açıklanacak. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. Özellikle yatırımcılar Fed'e odaklanırken "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
Küresel piyasaların gözü bugün yine Fed'de… Geçen ay faizleri sabit tutan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceği merak ediliyor. Saatler ilerledikçe özellikle yatırımcılarda heyecan artarken "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed'in bu ayki toplantısı bu akşam yapılacak. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak.
Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
Piyasaların beklentisine göre 18 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 99.9 oranında sabit kalacak.