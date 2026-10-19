Fed faiz toplantısı bu hafta mı? Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor?

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Dünya Fed'in alacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda... Özellikle yatırımcılar faizlerin artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. Altın, borsa, kripto paraların kaderini belirleyen karar için çok az bir süre kalırken sık sık "Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh da saat 21.30'da basın açıklaması yapacak.

Piyasaların yüzde 86,2'si 19 Ekim 2026 Pazartesi tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.