FED faizde eylülü işaret etti, küresel piyasalar olumlu etkilendi

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da, eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.

İstihdam beklentinin altında arttı

ABD'de dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Söz konusu dönemde yıllık ücret, yüzde 4,8 ile son 3 yılın en yavaş artışını gösterdi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu sene toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ediyor.

Tahvil piyasalarında Fed'in para politikası kararı ve Powell'ın yönlendirmeleriyle dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'ya geriledi. Dolar endeksi de 104 seviyesine indi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,5 yükselmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 azalışla 2 bin 446 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle 81,4 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de vadeli kontratlar yükseliyor

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 2,64, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da dün İtalya hariç alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

BoE'nin politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Avrupa da yükselişte

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Asya pay piyasalarında bugün Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları sonrası Japon pay piyasalarında satış baskısı derinleşti.

Asya piyasaları

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 10.638,58 puandan tamamladı.