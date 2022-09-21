Fed, faizi 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 3 - 3,25 seviyesine çıkardı. Piyasaların beklentisi 75 baz puanlık artış yönündeydi.

Fed yetkilileri GSYH tahminlerini aşağı yönde revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 0,2'ye çekildi. Gelecek yıl için GSYH beklentisi ise yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2024 için beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye revize edildi.

Fed'in takip ettiği PCE enflasyonu beklentisi, 2022 için yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e yükseltildi. Bu veriye ilişkin 2023 beklentisi de yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıkarıldı.

Fed işsizlik ile ilgili beklentilerini de yükseltti. 2022'de ABD'de işsizlik beklentisi Haziran ayında yapılan öngörülere göre yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e yükseltildi. 2023 için işsizlik beklentisi ise yüzde 3,9'dan yüzde 4,4'e çıktı.

Fed yetkilileri, 2025 yılı ve uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde belirledi.

Fed'den yapılan açıklama şu şekilde:

- 2024 Yılı ortalama faiz beklentisi %3,9 (Önceki %3,4)

- 2025 Yılı ortalama faiz beklentisi %2,9

- Uzun dönem ortalama faiz beklentisi %2,5 (Önceki %2,5)

- Yüzde 2 enflasyon hedefine dönmeye güçlü şekilde bağlıyız

- 2022 Yılı işsizlik oranı beklentisi %3,8 (Önceki %3,7)

- 2023 Yılı işsizlik oranı beklentisi %4,4 (Önceki %3,9)

- 2024 Yılı işsizlik oranı beklentisi %4,4 (Önceki %4,1)

- 2025 Yılı işsizlik oranı beklentisi %4,3

- Uzun dönem işsizlik oranı beklentisi %4,0 (Önceki %4,0)."

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyor.