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Fed, faizi 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fed bugün sona eren 2 günlük Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında dördüncü kez politika faizini 75 baz puan artırdı.

Fed, faiz artırımlarına devam etmesi planladığının sinyalini de verdi. Ancak bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi.

FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen hızlı faiz artırımlarının ekonomiye yansımalarının zaman alacağının bilincinde olunduğu belirtilirken, "Komite, gelecekteki faiz artırımlarında para politikasında kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteye ve enflasyona gecikmeli etkisini, ekonomik ve finansal gelişmeleri hesaba katacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, federal fon faizinin zaman içinde enflasyonu yüzde 2 seviyesine dördürmük için "yeterli şekilde sınırlayıcı" bir seviyeye geleceği vurgulandı.

Yapılan bu faiz artırımı ile federal fon faiz oranı aralığı yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseldi. Bu, 2008 yılı başlarından buyana görülen en yüksek oran oldu.

Fed son 6 toplantıdır faizleri artırıyor. Bu, Fed Başkanı Paul Volcker'ın enflasyonu kontrol altında almak için 1970 ve 1980'lerde yaptığı faiz artırımlarından bu yana en hızlı faiz artırımı oldu.

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