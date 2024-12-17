Fed, gelecek yıl vites küçültebilir

Uzmanlar, ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl faiz indirim döngüsünde yavaş­lamaya gidebileceği ve da­ha temkinli bir politika ser­gileyebileceği öngörüsünde bulundu.

ABD’de enflasyo­nist baskıların devam etme­si ve ABD’nin seçilmiş baş­kanı Donald Trump’ın göreve başlamasıyla enflasyon ris­kinin sürebileceğine yönelik endişelerin, Fed’in faiz indi­rim döngüsünü de etkileyebi­leceği tahmin ediliyor. Com­merzbank ABD Fed Ekono­misti Bernd Weidensteiner, yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinin 2024 yı­lında beklenenden daha iyi bir performans gösterdiği­ni hatırlattı.

Ekonominin 2023’ün ortalarına kadar ya­şanan keskin faiz artışlarını iyi bir şekilde atlattığını ifade eden Weidensteiner, “Şimdi önemli olan ABD ekonomisi­nin elde ettiklerini koruma­sıdır” dedi. Weidensteiner, “Fed’in amacı iş gücü piyasa­sını soğutmaktı, çünkü aşırı ısınmış bir iş gücü piyasası enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştıracaktı. Bu son aylar­da gerçekleşti” diye konuştu.

Weidensteiner, Fed’in da­ha fazla faiz indiriminin enf­lasyon hedefine ulaşmada sorun yaratma riskini değer­lendirmek zorunda olduğunu belirtti. Sonuçta, enflasyo­nun son aylarda fazla yavaş­lamadığını vurgulayan Wei­densteiner, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate al­dığı, gıda ve enerji kalemleri­nin hesaplama dışı tutuldu­ğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi­nin son altı aydır yüzde 2,6- 2,8 arasında hareket ettiğine dikkati çekti.

“Politika faizini 25 baz puan indirecek”

Weidensteiner, son açık­lanan Tüketici Fiyat Endek­si’nin de inatla yüzde 2’nin üzerinde kalmayı sürdürdü­ğünü söyledi. Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği öngö­rüsünde bulunan Weidenste­iner, piyasaların bunu fiyat­ladığını ve bankanın sürpriz yapmak istemeyeceğini vur­guladı.

Weidensteiner, bu hamlesinin ekonomik krize tepki olarak klasik bir faiz in­dirimi döngüsünün bir adımı değil, para politikasının ince ayarı olarak görülmesi gerek­tiğini ifade etti. Gelecek yılın başında daha fazla faiz indi­rim hamlesinin yapılıp yapıl­mayacağının kesinlik kazan­madığını aktaran Weidenste­iner, bunun yerine Fed’in faiz indirimini daha da yavaşla­tabileceğini veya indirimlere bir ara vermeyi tercih edebi­leceğini aktardı.

Weidensteiner, ancak bu­nun verilere özellikle de enf­lasyonun kesintiye uğrayan düşüş eğilimini sürdürüp sürdürmediğine bağlı olaca­ğını belirtti. Weidensteiner, “Eylüldeki yorumlara gö­re, Fed yetkilileri ve üyeleri 2025'te toplam 100 baz puan daha faiz indirimi bekliyor­lardı. Son aylardaki veriler ışığında, yetkililer burada ge­ri adım atabilir ve en az 25 baz puanlık bir indirimden vaz­geçebilir” ifadesini kullandı.

“Önemli revizyonlarını marta bırakabilir”

ING Uluslararası Başe­konomisti James Knightley de Fed’in politika faizini 25 baz puan daha düşürmesi­nin ve faiz oranlarını kısıtla­yıcı bölgeden nötre yakın bir yere taşımaya devam etme­sinin beklendiğini kaydet­ti. Ancak enflasyondaki ya­pışkanlığın devam etmesi ve Donald Trump’ın ABD’nin büyüme performansını güç­lendirmek istemesi nede­niyle Fed’in 2025 için daha temkinli bir politika gevşe­me profiline işaret etmesinin beklendiğini aktaran Kni­ghtley, “Trump’ın göç kont­rolleri, gümrük tarifeleri, ki­şisel ve kurumsal vergi ke­sintilerinden oluşan politika hamlesi, muhtemelen Fed’in 2025 yılına kadar daha sığ ve daha yavaş bir gevşeme yolu­na işaret etmesi anlamına ge­lecektir” değerlendirmesin­de bulundu.

Knightley, “2025'e iliş­kin sadece üç faiz indirimi sinyali verilmesini bekliyo­ruz” dedi. Mart ayındaki Fe­deral Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına kadar Bankanın, Trump’ın güm­rük vergisi, vergi ve harcama planlarını daha net bir şekil­de anlayacağını belirten Kni­ghtley, Fed’in önemli tahmin revizyonlarını marta bıraka­bileceğini söyledi.

“Yıl boyu indirim döngüsüne ara verecek”

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise “Fed’in aralık toplantısında ‘şahin’ bir faiz indirimi yap­masını beklediklerini, bunun aralıkta 25 baz puanlık bir indirime işaret ettiğini kay­detti. Marey, “Bu durum aynı zamanda FOMC’nin 2025'te faiz indirimlerinin hızını ya­vaşlatacağı anlamına geli­yor” diye konuştu.

Bankanın 2025'te sadece 25 baz puan­lık bir faiz indirimi yapabile­ceği öngörüsünde bulunan Marey, “Trump’ın gümrük vergilerini geniş ölçekte ar­tırmasının ardından enflas­yonda bir hızlanma bekleme­ye devam ediyoruz. Fed için bu, 2025 boyunca faiz indi­rim döngüsüne ara vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor” görüşünü paylaştı.

Artış endişesi tahminleri düşürdü

Financial Times’ın anketine katılan akademik ekonomistlere göre Fed, Trump yönetiminin politikalarının enflasyonu artıracağı endişesiyle faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşacak. 11- 13 Aralık arasında ankete katılan ekonomistler, eylülde yapılan bir önceki FT-Chicago Booth anketine kıyasla gelecek yıl için federal fon oranı tahminlerini yükseltti. Büyük çoğunluk 2025 sonunda faiz oranının yüzde 3,5 ya da üzerinde seyredeceğini düşünürken, eylülde ankete katılanların çoğu, bu noktada oranını muhtemelen yüzde 3,5’in altına düşeceğini söylemişti.

Fed’in beklendiği gibi gelecek haftaki toplantısında çeyrek puanlık bir indirime gitmesi halinde politika faizi yüzde 4,25- 4,5 seviyesinde olacak. Eski Fed ekonomisti Jonathan Wright, “Bence hala hedefe ulaşmanın biraz daha zor olacağını görüyor olabiliriz ve bu kesinlikle Fed’in faizleri düşürmek için acele etmesi için olası bir ortam değil” açıklamasını yaptı.