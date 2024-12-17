Fed, gelecek yıl vites küçültebilir
Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, “Geri adım atılarak en az 25 baz puanlık indirimden vazgeçilebilir” derken, ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, 2025'e ilişkin sadece üç indirim sinyali verilmesini beklediklerini açıkladı.
Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl faiz indirim döngüsünde yavaşlamaya gidebileceği ve daha temkinli bir politika sergileyebileceği öngörüsünde bulundu.
ABD’de enflasyonist baskıların devam etmesi ve ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasıyla enflasyon riskinin sürebileceğine yönelik endişelerin, Fed’in faiz indirim döngüsünü de etkileyebileceği tahmin ediliyor. Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinin 2024 yılında beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini hatırlattı.
Ekonominin 2023’ün ortalarına kadar yaşanan keskin faiz artışlarını iyi bir şekilde atlattığını ifade eden Weidensteiner, “Şimdi önemli olan ABD ekonomisinin elde ettiklerini korumasıdır” dedi. Weidensteiner, “Fed’in amacı iş gücü piyasasını soğutmaktı, çünkü aşırı ısınmış bir iş gücü piyasası enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştıracaktı. Bu son aylarda gerçekleşti” diye konuştu.
Weidensteiner, Fed’in daha fazla faiz indiriminin enflasyon hedefine ulaşmada sorun yaratma riskini değerlendirmek zorunda olduğunu belirtti. Sonuçta, enflasyonun son aylarda fazla yavaşlamadığını vurgulayan Weidensteiner, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin son altı aydır yüzde 2,6- 2,8 arasında hareket ettiğine dikkati çekti.
“Politika faizini 25 baz puan indirecek”
Weidensteiner, son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin de inatla yüzde 2’nin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü söyledi. Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, piyasaların bunu fiyatladığını ve bankanın sürpriz yapmak istemeyeceğini vurguladı.
Weidensteiner, bu hamlesinin ekonomik krize tepki olarak klasik bir faiz indirimi döngüsünün bir adımı değil, para politikasının ince ayarı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek yılın başında daha fazla faiz indirim hamlesinin yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanmadığını aktaran Weidensteiner, bunun yerine Fed’in faiz indirimini daha da yavaşlatabileceğini veya indirimlere bir ara vermeyi tercih edebileceğini aktardı.
Weidensteiner, ancak bunun verilere özellikle de enflasyonun kesintiye uğrayan düşüş eğilimini sürdürüp sürdürmediğine bağlı olacağını belirtti. Weidensteiner, “Eylüldeki yorumlara göre, Fed yetkilileri ve üyeleri 2025'te toplam 100 baz puan daha faiz indirimi bekliyorlardı. Son aylardaki veriler ışığında, yetkililer burada geri adım atabilir ve en az 25 baz puanlık bir indirimden vazgeçebilir” ifadesini kullandı.
“Önemli revizyonlarını marta bırakabilir”
ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed’in politika faizini 25 baz puan daha düşürmesinin ve faiz oranlarını kısıtlayıcı bölgeden nötre yakın bir yere taşımaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Ancak enflasyondaki yapışkanlığın devam etmesi ve Donald Trump’ın ABD’nin büyüme performansını güçlendirmek istemesi nedeniyle Fed’in 2025 için daha temkinli bir politika gevşeme profiline işaret etmesinin beklendiğini aktaran Knightley, “Trump’ın göç kontrolleri, gümrük tarifeleri, kişisel ve kurumsal vergi kesintilerinden oluşan politika hamlesi, muhtemelen Fed’in 2025 yılına kadar daha sığ ve daha yavaş bir gevşeme yoluna işaret etmesi anlamına gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.
Knightley, “2025'e ilişkin sadece üç faiz indirimi sinyali verilmesini bekliyoruz” dedi. Mart ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına kadar Bankanın, Trump’ın gümrük vergisi, vergi ve harcama planlarını daha net bir şekilde anlayacağını belirten Knightley, Fed’in önemli tahmin revizyonlarını marta bırakabileceğini söyledi.
“Yıl boyu indirim döngüsüne ara verecek”
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise “Fed’in aralık toplantısında ‘şahin’ bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, bunun aralıkta 25 baz puanlık bir indirime işaret ettiğini kaydetti. Marey, “Bu durum aynı zamanda FOMC’nin 2025'te faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağı anlamına geliyor” diye konuştu.
Bankanın 2025'te sadece 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği öngörüsünde bulunan Marey, “Trump’ın gümrük vergilerini geniş ölçekte artırmasının ardından enflasyonda bir hızlanma beklemeye devam ediyoruz. Fed için bu, 2025 boyunca faiz indirim döngüsüne ara vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor” görüşünü paylaştı.
Artış endişesi tahminleri düşürdü
Financial Times’ın anketine katılan akademik ekonomistlere göre Fed, Trump yönetiminin politikalarının enflasyonu artıracağı endişesiyle faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşacak. 11- 13 Aralık arasında ankete katılan ekonomistler, eylülde yapılan bir önceki FT-Chicago Booth anketine kıyasla gelecek yıl için federal fon oranı tahminlerini yükseltti. Büyük çoğunluk 2025 sonunda faiz oranının yüzde 3,5 ya da üzerinde seyredeceğini düşünürken, eylülde ankete katılanların çoğu, bu noktada oranını muhtemelen yüzde 3,5’in altına düşeceğini söylemişti.
Fed’in beklendiği gibi gelecek haftaki toplantısında çeyrek puanlık bir indirime gitmesi halinde politika faizi yüzde 4,25- 4,5 seviyesinde olacak. Eski Fed ekonomisti Jonathan Wright, “Bence hala hedefe ulaşmanın biraz daha zor olacağını görüyor olabiliriz ve bu kesinlikle Fed’in faizleri düşürmek için acele etmesi için olası bir ortam değil” açıklamasını yaptı.