Fed Guvernörü Miran, Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti

Eylül ayında, aniden görevinden ayrılan Adriana Kugler’in yerine ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Miran’ın istifası, Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai tarafından da doğrulandı.

Beyaz Saray’da görev yaparken aynı zamanda Fed guvernörlüğü görevini yürütmek alışılmışın dışında kabul edilirken, önceki dönemlerde Fed’e atanan isimler, Beyaz Saray’daki görevlerinden ayrılarak bu görevi üstlenmişti. Miran ise bu süreçte ücretsiz izin almıştı.

Miran, eylül ayında yaptığı açıklamada, 31 Ocak sonrasında Fed Yönetim Kurulu’nda kalması halinde CEA’daki görevinden ayrılacağını belirtmişti.

Desai, Miran’ın Fed’e atanması sırasında Senato’ya verdiği taahhüt doğrultusunda istifasını sunduğunu ifade etti.