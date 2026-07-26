Fed kararı öncesi kritik bekleyiş: Gözler tek riske çevrildi

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ABD Merkez Bankası (Fed), 28-29 Temmuz'da gerçekleştireceği faiz toplantısına piyasaların yakından takip ettiği belirsizliklerle gidiyor. Son enflasyon verileri faizlerin sabit kalacağı beklentisini güçlendirirken, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in yılın geri kalanındaki para politikası konusunda soru işaretlerini artırıyor.

CME Group verilerine göre 25 Temmuz itibarıyla piyasalar, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutma ihtimalini yüzde 65,8, faiz artırımı ihtimalini ise yüzde 34,2 olarak fiyatlıyor.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamalarda fiyat istikrarını yeniden sağlama konusundaki kararlılığını vurgularken para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin sınırlı yönlendirmede bulunması da belirsizliği artırıyor.

Enflasyon haziranda yavaşladı

ABD'de haziran ayında enflasyon beklentilerin altında geldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda değişmedi ve yıllık yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki artış da beklentilerin altında kalırken, tarım dışı istihdamın yavaşlamasına rağmen işsizlik oranının yüzde 4,2'ye gerilemesi iş gücü piyasasının halen güçlü olduğunu gösterdi.

Bu tablo, Fed'in temmuz toplantısında faizleri değiştirmeyeceği beklentisini desteklerken en büyük belirsizlik ise Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik riskler. Bölgede artan gerilimle birlikte Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 100 doların üzerine çıkarken, ABD'de benzinin ortalama fiyatı da yeniden galon başına 4 doların üzerine yükseldi.

Enerji maliyetlerinde yaşanabilecek yeni artışların enflasyonu yeniden yukarı çekmesi, Fed'in yılın geri kalanındaki kararlarını doğrudan etkileyebilir.

Ekonomistler faizlerin sabit kalmasını bekliyor

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, Fed'in bu toplantıda ve yılın geri kalanında faizleri değiştirmesini beklemediğini söyledi.

Zandi'ye göre enflasyon büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması ve petrol fiyatlarının yüksek kalması halinde Fed'in eylül toplantısında yeniden faiz artırımı gündeme gelebilir.

Fitch: Riskler tamamen ortadan kalkmadı

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola da son enflasyon verilerinin Fed'e faizleri sabit tutması için alan sağladığını ancak rahatlamak için henüz erken olduğunu belirtti.

Sonola, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde enflasyon baskısının güçlenebileceğini, bu nedenle Fed'in eylül ayına kadar gelişmeleri yakından izleyeceğini ifade etti.

Faiz artışı ihtimali masadan kalkmış değil

American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin de haziran enflasyon verilerinin temmuz ayında faizlerin sabit kalması için yeterli olduğunu söyledi. Ancak petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve enflasyonun yeniden hız kazanması halinde Fed'in sonraki toplantılarda faiz artırabileceğini dile getirdi.

Oxford Economics: Değişiklik beklemiyoruz

Oxford Economics ABD Başekonomisti Nancy Vanden Houten ise Fed'in temmuz toplantısında sürpriz yapmasını beklemediklerini belirtti.

Houten, mevcut görünümün politika faizinin uzun süre korunmasına işaret ettiğini, ancak Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyon üzerinde oluşturduğu risk nedeniyle Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceğini ifade etti.