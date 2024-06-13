Fed kararının ardından dolar kaç TL, Euro ne kadar? (13 Haziran Perşembe Güncel Döviz Kurları)
Piyasaların beklediği ABD enflasyon rakamları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed kararı sonrası döviz kurlarında son durum merak ediliyor. Dolar, yeni güne düşüşle başladı. Peki, dolar ve Euro yeni günde ne kadar? İşte 13 Haziran Perşembe güncel döviz kurları...
ABD Merkez Bankası dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.
Fed sonrası dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2895'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3090 seviyesinden işlem görüyor. Saat 09:06 itibarıyla yüzde 0,01 düşüş gösteren dolar/TL 32,3147 seviyesinde seyrediyor.
Serbest piyasada 34,9140 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,9160 lira olarak belirlendi. Dün Euro'nun satış fiyatı ise 35,0250 lira olmuştu.