Fed, finansal altyapının geliştirilmesi için bir toplantı yapacak. Tokenizasyon ve sabit coin’lerin geleceği de masaya yatırılacak. Dünya bu toplantıya odaklanırken "Fed kripto toplantısı ne zaman, saat kaçta" sorusu sıklaşmış durumda...

Fed kripto toplantısı ne zaman?

Fed kripto toplantısının bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının açılışını Trump’ın adaylarından Waller yönetecek.

BlackRock, Franklin Templeton, ARK Invest ve BNY Mellon da toplantıda bulunacak.