Fed ocakta frene bastı, Goldman rota çizdi: Faiz indirimi yılın ilerleyen döneminde

Goldman Sachs Asset Management, ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) faiz politikasında bir süre daha beklemede kalabileceğini, ancak yılın ilerleyen aylarında yeniden faiz indirimlerine yönelebileceğini öngördü.

Şirketin sabit getirili menkul kıymetler ve likidite çözümleri alanında küresel eş başkanı Kay Haigh, ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruması ve iş gücü piyasasındaki istikrarın, Fed’in bu aşamada ek bir “sigorta” adımına ihtiyaç duymadığına işaret ettiğini söyledi.

Uzatılmış duraklama sinyali

Haigh, para politikasında daha uzun soluklu bir duraklama dönemine girilmesinin olası olduğunu belirterek, mevcut görünüm altında kısa vadede yeni bir faiz hamlesi beklemediklerini ifade etti.

Enflasyonun ılımlı seyrini sürdürmesi durumunda ise yılın ilerleyen dönemlerinde para politikasında yeniden gevşeme adımlarının gündeme gelebileceğini vurgulayan Haigh, bu indirimlerin “normalleşme” amacı taşıyacağını kaydetti.

İki ek faiz indirimi beklentisi

Goldman Sachs Asset Management değerlendirmesinde, politika faizinin Federal Open Market Committee (FOMC) üyelerinin medyan beklentisine göre nötr kabul edilen seviyelere gerileyebilmesi için iki ilave faiz indiriminin söz konusu olabileceği belirtildi.

Fed, ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahlinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.