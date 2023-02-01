FED piyasalardaki ralliyi durdurmak için 4 yönteme başvurabilir

Finansal piyasalar, Amerika’daki enflasyonun geçici hale geleceği, ABD Merkez Bankası’nın (FED) ilkbaharda faiz artışlarını duraklatabileceği ve Şükran Günü'nden önce faiz oranlarını düşürebileceği beklentileriyle ocak ayında baş döndürücü bir ralli gerçekleştirdi.

Mayıs ayına kadar faiz artırması gerektiğini savunuyor

Bazı ekonomistlerse, FED Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının para politikasını değiştirmek üzere olduğu fikrini geri itmek isteyeceğini düşünüyor. Ekonomistlere göre tahvil getirilerinin düşmesi ve finansal koşulların yavaşlaması enflasyon baskılarını yeniden artırabilir.

MarketWatch’un haberine göre CIBC World Markets Baş Ekonomisti Avery Shenfeld, “Tahvil piyasalarındaki hareket FED’in daha fazla faiz artırması gerektiği anlamına geliyor” diyor. Bu görüşteki ekonomistler FED’in en azından mayıs ayına kadar faiz artırması gerektiğini savunuyor.

Ancak habere göre farklı bir görüş de mevcut.

Karşıt görüşteki ekonomistler, resesyonla flört etmeye devam eden bir ABD ekonomisinde serbestleşen finansal koşulların en kötü senaryo olmadığını savunuyor. Bu görüşe göre enflasyondaki düşüş eğilimi FED’e mart ayına kadar faiz artışlarında duraklama imkanı sağlıyor.

Bu iki görüş de TSİ 22:00’da açıklanacak faiz artırımının 25 baz puan olacağı konusunda hemfikir. Söz konusu faiz artırımıyla ABD’de politika faizleri %4,5 ila %4,75 aralığına taşınmış olacak.

Bu beklentilerse mart ayında açıklanacak

Piyasaların pür dikkat kesileceği kader anı ise FED toplantısına ilişkin açıklamalardaki tonlamayla ve FED Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 22:30’da kameraların karşısına geçmesiyle başlayacak. Toplantı sonuçları arasında güncellenmiş ekonomi tahminleri veya faiz artışı beklentileri olmayacak. Bu beklentilerse mart ayında açıklanacak.

Evercore ISI Başkan Yardımcısı Krishna Guha, politika açıklamasındaki değişikliklerin, Powell'ın basın toplantısında söylediklerinden daha fazla etki yaratmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ekonomistler Powell’ın piyasalara şahin bir görüşte olduğunu düşündürebilmesi için 4 farklı yolu izleyebileceğini belirtiyor:

‘Faiz artışları devam edecek’

Aralık ayında yapılan açıklamada, FED yetkilileri "hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını" öngördüklerini belirtmişti.

Faiz artışı kelimesine çoğul eki getirmek yapılacak en kolay şahin hamle olarak görülebilir. JPMorgan Chase ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli bu tür bir ifadenin ciddi bir piyasa etkisi ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Feroli FED’in tonunu değiştirerek devam eden artışların “muhtemelen uygun olabileceği” ifadelerini kullanacağını düşünüyor.

Baş döndürücü bir ralli gerçekleştirdi

Evercore'dan Guha, "artışlar” ifadesini kullanmaması durumunda Powell'ın mart ayından sonra faiz artışlarında duraklama sinyali olarak algılanacağından endişe duyacağını söyledi:

Finansal piyasalar, Amerika’daki enflasyonun geçici hale geleceği, ABD Merkez Bankası’nın (FED) ilkbaharda faiz artışlarını duraklatabileceği ve Şükran Günü'nden önce faiz oranlarını düşürebileceği beklentileriyle ocak ayında baş döndürücü bir ralli gerçekleştirdi.

Enflasyon baskılarını yeniden artırabilir

Bazı ekonomistlerse, FED Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının para politikasını değiştirmek üzere olduğu fikrini geri itmek isteyeceğini düşünüyor. Ekonomistlere göre tahvil getirilerinin düşmesi ve finansal koşulların yavaşlaması enflasyon baskılarını yeniden artırabilir.

MarketWatch’un haberine göre CIBC World Markets Baş Ekonomisti Avery Shenfeld, “Tahvil piyasalarındaki hareket FED’in daha fazla faiz artırması gerektiği anlamına geliyor” diyor. Bu görüşteki ekonomistler FED’in en azından mayıs ayına kadar faiz artırması gerektiğini savunuyor.

Ancak habere göre farklı bir görüş de mevcut

Karşıt görüşteki ekonomistler, resesyonla flört etmeye devam eden bir ABD ekonomisinde serbestleşen finansal koşulların en kötü senaryo olmadığını savunuyor. Bu görüşe göre enflasyondaki düşüş eğilimi FED’e mart ayına kadar faiz artışlarında duraklama imkanı sağlıyor.

Bu iki görüş de TSİ 22:00’da açıklanacak faiz artırımının 25 baz puan olacağı konusunda hemfikir. Söz konusu faiz artırımıyla ABD’de politika faizleri %4,5 ila %4,75 aralığına taşınmış olacak.

4 farklı yolu izleyebilir

Piyasaların pür dikkat kesileceği kader anı ise FED toplantısına ilişkin açıklamalardaki tonlamayla ve FED Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 22:30’da kameraların karşısına geçmesiyle başlayacak. Toplantı sonuçları arasında güncellenmiş ekonomi tahminleri veya faiz artışı beklentileri olmayacak. Bu beklentilerse mart ayında açıklanacak.

Evercore ISI Başkan Yardımcısı Krishna Guha, politika açıklamasındaki değişikliklerin, Powell'ın basın toplantısında söylediklerinden daha fazla etki yaratmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ekonomistler Powell’ın piyasalara şahin bir görüşte olduğunu düşündürebilmesi için 4 farklı yolu izleyebileceğini belirtiyor:

‘Faiz artışları devam edecek’

Aralık ayında yapılan açıklamada, FED yetkilileri "hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını" öngördüklerini belirtmişti.

Faiz artışı kelimesine çoğul eki getirmek yapılacak en kolay şahin hamle olarak görülebilir. JPMorgan Chase ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli bu tür bir ifadenin ciddi bir piyasa etkisi ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Mart ayından sonra faiz artışlarında duraklama sinyali

Feroli FED’in tonunu değiştirerek devam eden artışların “muhtemelen uygun olabileceği” ifadelerini kullanacağını düşünüyor.

Evercore'dan Guha, "artışlar” ifadesini kullanmaması durumunda Powell'ın mart ayından sonra faiz artışlarında duraklama sinyali olarak algılanacağından endişe duyacağını söyledi: