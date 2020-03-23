Fed, sınırsınz varlık alımı açıkladı

23 Mart 2020

ABD merkez bankası Fed Pazartesi günü, kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturmak dahil geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı.

Fed açıklamasında, "Fed, piyasa işleyişini sorunsuz hale getirmek ve para politikasının daha geniş finansal koşullara ve ekonomiye etkin yansımasını sağlamak için Hazine tahvilleri ve devlet dairelerinin mortgage destekli tahvillerini ihtiyaç duyulan miktarda satın alacaktır ve aynı zamanda devlet dairelerinin ticari mortgage destekli menkul kıymetlerini de alacaktır"" dedi.

Piyasalardaki likiditeyi desteklemeyi amaçlayan Fed, limitsiz miktarda Hazine kağıdı ve Mortgage menkul kıymeti alacağını duyurdu. Fed'in bu haftalık planında 250 milyar dolar tutarında mortgage menkul kıymeti alacak.

'Tüm araçları kullanacağız'

Yeni hamlesini duyuran Fed'den 'ABD ekonomisini desteklemek için elimizdeki tüm araçları kullanacağız' mesajı da paylaşıldı. Fed açıkladığı son paketle birlikte, tümü birden 300 milyar dolara kadar çıkacak yeni finansman sağlayan programlar oluşturarak çalışanlara, tüketicilere ve işletmelere kredi akışını destekleyecek.