Fed toplantı tarihi: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Son enflasyon verilerinin ardından, piyasalar bir kez daha ABD Merkez Bankası'na (Fed) odaklandı. Faiz oranlarını Temmuz ayında da değiştirmeyen Fed'in bir sonraki toplantıda faiz düşürüp düşürmeyeceği merak ediliyor. En çok iletilen sorulardan biri de "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.

Fed faiz indirecek mi?

Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 89.0), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.