Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın yaptığı FOMC toplantılarının ayrıntılı özeti olan Fed tutanakları için heyecan dorukta... Piyasalar için çok önemli olan bu özetin ayrıntıları merak konusu... Türk yatırımcı da bu tutanakları beklerken "Fed toplantı tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.

Fed toplantı tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FOMC toplantısı yapıldıktan yaklaşık 3 hafta sonra yayımlanan Fed toplantı tutanakları bu akşam saat 22.00'de açıklanacak.

Fed tutanakları nedir?

Toplantıda faizin neden artırıldığı, sabit tutulduğu veya indirildiği gibi konuların perde arkası açıklanır.

Komite üyelerinin görüş ayrılıkları, ekonomik riskler, enflasyon değerlendirmeleri ve büyüme beklentileri gibi detaylar yer alır.

Piyasalar için çok önemlidir çünkü Fed’in gelecek faiz adımlarına dair ipucu verir.