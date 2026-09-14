Fed toplantısı bugün mü? Fed'in faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?

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Uzun süredir faizleri sabit tutan Fed bu hafta çok kritik bir toplantıya imza atacak. Dünyanın gözü kulağı Fed'den gelecek haberde... Kararın açıklanacağı tarihi bilmeyenler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararını 16 Eylül saat 21.00'de açıklayacak. Ardından Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Faizler artacak mı?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasaların yüzde 83.8'i 25 baz puan faiz artışı bekliyor.