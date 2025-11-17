Fed toplantısı ne zaman? Amerikan Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
Fed toplantı tarihleri kasım ayı ilerlerken merak konusu... Son iki toplantıda faiz indiren Fed'in bir sonraki toplantıda nasıl bir karar vereceği heyecanla bekleniyor. Verilerin iyi gelmesi durumunda faizlerin düşmesi beklenirken günler ilerledikçe artan soru "Fed toplantısı ne zaman" sorusu geliyor.
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısına haftalar var. Piyasalar yeni kararların nasıl şekilleneceğini görmek için geri sayıma geçti. Faiz indirimi olup olmayacağı tartışma yaratıyor. Özellikle yatırımcılar "Fed toplantısı ne zaman" diye soruyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 38.4'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.
