Fed toplantısı ne zaman? Amerikan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Bu hafta finans gündeminin odak noktası Amerikan Merkez Bankası’nın toplantı tarihi.. Fed’in para politikası kurulunun ne zaman bir araya geleceği ve kararını hangi gün açıklayacağı merakla bekleniyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar faiz kararının tarihine odaklanmayı artırdı. Özellikle yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yılın ilk Fed faiz toplantısı 28 Ocak saat yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

19 Ocak Pazartesi günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 3.4 şeklinde...