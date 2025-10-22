Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Amerika faiz indirecek mi?
Amerikan Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı öncesi küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Yatırımcılar, Fed'in son toplantısında aldığı indirimin ardından bu ay nasıl bir adım atacağını merak ediyor. Amerika enflasyon rakamları sonrası faizin indirilip indirilmeyeceğine karar verecek. Peki, Fed faiz toplantısı ne zaman?
Dünya yine Fed'e odaklandı. Piyasalar, eylül ayında başlayan faiz indirimi sürecinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Toplantı tarihini netleştirmek isteyenlerin başvurduğu soru "Fed faiz toplantısı ne zaman" oluyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Fed toplantısı 28-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.