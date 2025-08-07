Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi?

Fed'in her toplantısı piyasalarda heyecan yaratıyor. ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine rağmen Fed temmuz ayında faiz indirimi gerçekleştirmezken bir sonraki toplantıda neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Ağustos ayında toplantı olup olmayacağı araştırılıyor ve "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.

Fed toplantısı ne zaman?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.

17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde piyasalar, olası bir faiz indirimine odaklanmış durumda. Son veriler, piyasaların büyük çoğunluğunun faiz oranlarının 4.00-4.25 aralığında çekileceğine işaret ediyor.