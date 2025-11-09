Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

Kasım ayı ilerlerken Fed’in faiz kararı gündeme gelmeye başlıyor. ABD’de hükümetin kapalı olması bazı ekonomik verilerin paylaşılmasını geciktirirken, bu durum beklentileri daha da belirsiz hale getirdi. Yatırımcılar, bir sonraki toplantının tarihini öğrenmek istiyor. Küresel piyasalar, Fed’in atacağı adımı beklerken "Fed toplantısı ne zaman yapılacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

Fed toplantısı ne zaman?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.

Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 68.2'si faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.