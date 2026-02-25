Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

Fed ocak ayında yaptığı toplantıda faizleri sabit bıraktı. Bu ay toplantı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Fed Başkanı Powell'ın da toplantı sonrası yapacağı konuşma pürdikkat dinlenecek. Şimdi şubat ayının son haftasında "Fed toplantısı ne zaman" sorusu ağır basıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 25 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 96.7 oranında sabit kalacak.