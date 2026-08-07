Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak?
ABD'de tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Sırada enflasyon rakamları ve Fed faiz kararı var. Tam tarihi öğrenmek isteyenler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.
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Amerikan Merkez Bankası'nın toplantılarını dünya yakından takip ediyor. Alınacak karar, borsa, altın, döviz fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD'den ilk önce enflasyon rakamları ardından da faiz kararı gelecek.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak.
Piyasaların yüzde 53,1'i 7 Ağustos 2026 itibarıyla faiz artışı bekliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ