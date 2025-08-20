Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

Küresel piyasalar, gözünü ABD Merkez Bankası’nın alacağı kararlara çevirmiş durumda. Fed'in Amerika'daki ÜFE verisi sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... Bu ay toplantının olup olmayacağı araştırılırken "Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.

Fed toplantısı ne zaman?

Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.

Fed faiz indirecek mi?

Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 82.4), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.