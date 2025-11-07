Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
ABD'de hükümet hala kapalı. Önemli veriler de alınamıyor. Geçen ay gecikmeli olarak gelen enflasyon rakamları sonrası yatırımcılar şimdi Fed'in bir sonraki toplantı tarihini araştırıyor. İşte "Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen Fed kararları, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle dolar, altın ve borsa üzerindeki olası etkiler merak ediliyor. Kasım ayının ilk haftası geride kalırken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 68.2'si faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.
