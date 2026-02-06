Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Fed toplantısı ne zaman? Dünya ekonomisini yakından takip edenler özellikle de yatırımcılar ABD'den gelecek faiz kararını merak ediyor. Piyasalarda ser düşüşler yaşanırken kararın tarihi de sık sık araştırılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.00'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 6 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 84.6 oranında sabit kalacak.