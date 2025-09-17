Fed toplantısı sona eriyor: Faiz indirim fiyatlandı ama kesin mi? Gözler Powell'ın açıklamalarında!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı dün başladı ve bugün sona erecek. Son yılların en dikkat çekici toplantılarından biri olarak değerlendirilen süreç, sadece faiz kararından ibaret olmayacak.

Piyasalarda Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi açıklaması büyük ölçüde kesin görülüyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, içerideki fikir ayrılıklarını ve dışarıdan gelen siyasi baskıları aynı anda yönetmek zorunda kalacak.

Siyasi baskılar gündemde

Toplantı öncesinde yaşanan gelişmeler, sürecin ne kadar sıra dışı olduğunu gösterdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Başkan Trump’ın görevden alma girişimlerine rağmen temyiz mahkemesinden aldığı izinle toplantıya katıldı.

Öte yandan Trump’ın danışmanı Stephen Miran, Senato onayının ardından göreve başladı ve yeminini alışılmışın dışında bir şekilde federal bir yargıca etti.

Fed içinde görüş ayrılıkları

Trump’ın atadığı isimler ile bölgesel Fed başkanları arasında faiz indirimine ilişkin farklı görüşler dikkat çekiyor.

Analistler, üç veya daha fazla üyenin karara itiraz edebileceğini, bunun da merkez bankasında ciddi bir ayrışmaya işaret edeceğini belirtiyor. Ancak bu kez fikir ayrılıklarının ötesinde, siyasi hesaplaşmaların sürece damga vurabileceği yorumları yapılıyor.

Powell’ın açıklamaları belirleyici olacak

Powell’ın toplantı sonrası yapacağı basın toplantısı ve yayımlanacak karar metni, sadece ABD ekonomisi için değil, altın fiyatları, dolar kuru ve küresel piyasalar için de kritik olacak.

Daha güvercin bir ton, altın ve hisse senedi piyasalarına destek sağlayabilirken; temkinli bir söylem, doların güçlenmesine neden olabilir.