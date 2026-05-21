Fed tutanakları faiz artırımı ihtimalinin masada olduğunu gösterdi

Fed tutanakları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin İran'daki savaşın tetiklediği enflasyon endişeleri nedeniyle faiz artırımına gitme olasılığının yükseldiğini ortaya koydu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika yapıcıların çoğunluğu, enflasyonun yüzde 2 olan uzun vadeli hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidilmesinin uygun olacağını değerlendirmişti. Bu görünüm, haziran ayındaki toplantıda görevi devralacak olan Kevin Warsh'un, beklenenden daha şahin bir kurul ile karşı karşıya kalacağına işaret ediyor.

Enflasyon riskleri politika yapıcıları böldü

Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda, Fed yetkililerinin büyük bir kısmı enflasyonun hedefe dönmesinin öngörülenden daha uzun süreceğini not etmişti. Tutanaklarda, kurul üyelerinin gevşeme eğilimine yönelik ifadelerin karar metninden çıkarılmasını tercih ettiği belirtildi.

FOMC, politika faizini yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bırakırken, dört üye bu karara karşı oy kullanmıştı. Muhalif üyelerden Stephen Miran faiz indirimi yönünde oy kullanırken, diğer üç üye ise metindeki faiz indirimi sinyallerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Savaşın enerji fiyatlarına ve tahvil piyasasına etkisi

Orta Doğu'da yaklaşık üç aydır devam eden askeri çatışmalar, petrol fiyatlarında yüzde 50'yi aşan bir yükselişe yol açmıştı. Bu durum, enerji maliyetlerinin ötesinde genel mal ve hizmet sektörlerine de yayılan bir enflasyonist baskı üretiyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından tahvil piyasalarında da yukarı yönlü hareketler hız kazandı. ABD 2 yıllık tahvil faizleri, askeri operasyonların başladığı şubat sonundan bu yana yüzde 3,40 seviyesinden yüzde 4,10'un üzerine çıkarak son 15 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Oxford Economics baş küresel ekonomisti Ryan Sweet tarafından yapılan değerlendirmede, yeni başkan döneminde faiz oranlarını herhangi bir yöne hareket ettirmek için konsensüs sağlamanın zor olacağı ifade edildi. Trump tarafından atanan Kevin Warsh, 16-17 Haziran tarihlerindeki toplantıda kuruluna ilk kez başkanlık edecek.

Güncel piyasa beklentileri ve yapılan son anketler, ekonomistlerin bu yıl içinde faiz indirimi yapılacağına dair öngörülerinin yüzde 50'nin altına gerilediğini gösteriyor. Fed tutanakları verileri, jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde küresel merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağını veya yeni artışlara yöneleceğini teyit ediyor.