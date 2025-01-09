Fed Üyelerinden faiz indirimlerine dair temkinli yaklaşım: Belirsizlikler sürüyor

Philadelphia Fed Başkanı Harker, enflasyonu %2 hedefine çekme sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü ve ilerlemenin dengesiz olduğunu kaydederek, faiz indirimlerinin kesin zamanlamasının ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Harker, "Bu yıl faiz oranlarını düşürme yolunda ilerliyoruz, ancak hız tamamen gelen verilere bağlı olacak" diye konuştu. Harker, aynı zamanda belirsizlikler nedeniyle Fed'in geçici olarak faiz artırımlarında ara vermesinin uygun olabileceğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Collins ise, ekonominin iyi bir durumda olduğunu ancak enflasyonun düşürülmesinin bu yıl beklenenden daha yavaş olacağını ifade etti. Collins, ABD ekonomisinin geleceğine dair artan belirsizlikler ve olası politika değişikliklerinin faiz kararlarını etkileyebileceğini dile getirerek, faiz oranlarını ayarlarken daha yavaş bir yaklaşımın gerektiğini vurguladı.

Her iki Fed yetkilisi de, ekonomik koşulların ve politika değişikliklerinin, gelecek dönem para politikalarının şekillenmesinde belirleyici rol oynayacağını ifade etti.