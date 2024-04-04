Fed üyesi Kugler'den faiz mesajı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, temel beklentisinin, bu yıl faiz indirimlerine izin verecek geniş bir ekonomik yavaşlama olmadan enflasyonun düşmeye devam edeceği yönünde olduğunu söyledi.

Louis'de Washington Üniversitesi'nde konuşan Kugler, Ocak ve Şubat aylarında kaydedilen "daha sağlam" sonuçlara rağmen enflasyon oranının düşmeye devam etmesini beklediğini söyledi. Kugler, "Enflasyondaki düşüş ve işgücü piyasası koşulları şu anda beklediğim gibi devam ederse, bu yıl politika faizinin bir miktar düşürülmesi uygun olabilir" dedi.

Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan temel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve Ocak ayında yüzde 0,4 arttı. Şubat ayında PCE enflasyonu, Ocak ayında kaydedilen yüzde 2,4'lük revize oran ve Aralık'taki yüzde 2,6'lık artışa kıyasla bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Ancak Kugler, özellikle Ocak ayı rakamlarının "karar vermenin ertelenmesi gerektiğini düşündüren bazı alışılmadık veya mevsimsel faktörler" içerdiğini belirtti.