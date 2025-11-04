Fed Üyesi Lisa Cook, Trump’a direniyor: Görevimi sürdüreceğim

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Ağustos’ta kendisini görevden aldığını duyurmasından sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

Cook, Washington’daki Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, devam eden hukuki mücadelesine kısaca değinerek şunları söyledi:

“Birçoğunuzun aklında olan bir konudan kısaca bahsetmek istiyorum. Şu anda devam eden bir dava sürecindeyim. Desteklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

Cook, çok yetenekli bir hukuk ekibinin davayla ilgili tüm soruları mahkeme nezdinde yanıtladığını belirterek, devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.

Görevine olan bağlılığını vurgulayan Cook, “Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapmak hayatımın en büyük onuru. Amerikan halkı adına yemin ettiğim görevimi sürdüreceğim" dedi.

"Yanlış beyan verdi" iddiası

Trump, Cook’u birden fazla gayrimenkule sahip olmasına rağmen ipotek belgelerinde yanlış beyan verdiği iddiasıyla görevden aldığını açıklamıştı.

Cook, 28 Ağustos’ta Trump’a, Fed Yönetim Kurulu’na ve Fed Başkanı Jerome Powell’a karşı federal mahkemede dava açtı.

Cook'un avukatları, Trump’ın görevden alma kararının yasa dışı olduğunu ve Fed’in bağımsızlığını zedelediğini savunuyor.

Cook, 2022’de Fed yönetimine atandığında tarihe geçmiş; merkez bankası yönetiminde görev yapan ilk siyahi kadın olmuştu.

Mahkemenin davayı ocak ayında görüşmesi bekleniyor. Fed ise yaptığı açıklamada, “Mahkeme hangi kararı verirse versin, ona uyacağız” ifadelerini kullandı.