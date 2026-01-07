Fed 2026'da ne yapacak, faiz indirecek mi? Yeni yılın ilk sinyali geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bu yıl güçlü faiz indirimlerine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Fox Business’a açıklamalarda bulunan Miran, mevcut para politikasının hâlen kısıtlayıcı bir çizgide olduğunu ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Açıklanan verilerin daha fazla faiz indirimi için alan yarattığını düşündüğünü ifade eden Miran, "Politikanın açıkça kısıtlayıcı olduğunu ve ekonomiyi geri tuttuğunu düşünüyorum" dedi.

"100 baz puanlık indirim gelebilir"

Fed’in bu yıl 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi yapmasının gerekçelendirilebileceğini savunan Miran, temel enflasyonun Banka’nın hedef seviyesine oldukça yakın seyrettiğine dikkat çekti. Para politikasının gereğinden uzun süre sıkı tutulmasının, büyümeyi daha erken aşamada zayıflatabileceği uyarısında bulunan Miran, maliye politikasının da bu yıl ekonomik büyümeye destek sağlayacağını belirtti.

Ekonomik görünüme ilişkin iyimserliğini dile getiren Miran, Fed başkanlığına adaylığına yönelik iddialar hakkında ise Donald Trump ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Miran, kısa listedeki tüm isimlerin güvenilir olduğunu ifade etti.

Stephen Miran’ın Fed Yönetim Kurulu’ndaki görev süresi 31 Ocak’ta sona erecek.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fed faiz kararı 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Bugünkü piyasa beklentisine göre gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 18.6 şeklinde...