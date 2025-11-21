Fed Üyesi Miran'dan faiz indirimi sinyali: Koşullar belirleyici olursa 25 baz puan desteklenecek

Miran, 20 Kasım Perşembe günü yayımlanan ve "açıkça güvercin" olarak nitelendirilen verilerin, koşulların belirleyici olması halinde 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyebileceğini dile getirdi.

Bloomberg TV'ye konuşan Miran, Fed'in yalnızca anlık verilere bağlı kalmayıp, tahminlere odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Verilerin eksikliği tahminimiz olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Miran, mevcut işgücü piyasası verilerinin bekledikleri kadar güçlü olmaması nedeniyle endişeli olduğunu belirtti. Ayrıca, kritik önemdeki Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi. Miran'ın bu açıklamaları, Fed'in yakın gelecekteki para politikası adımlarına yönelik beklentileri artırdı.