Fed Üyesi Miran'dan Stablecoin uyarısı: Dolar bazlı kripto talebi faizleri düşürebilir

Eski Başkan Donald Trump tarafından atanan Fed üyesi Stephen Miran, New York'ta ekonomistlere hitaben yaptığı konuşmada, dolara endeksli kripto varlıkların (stablecoin) akışının, yani büyümeyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan "nötr" faiz oranını düşürebileceğini ifade etti.

CNBC'nin haberine göre Miran, bunun gerçekleşmesi durumunda, Fed'in ekonomiyi istemeden yavaşlatmamak için kendi politika faizini düşürmek zorunda kalabileceğini dile getirdi.

Stabilcoin'ler trilyon dolarlık bir 'fil' haline gelebilir

Miran, "Stabilcoin'ler merkez bankacıları için trilyon dolarlık bir 'fil' haline gelebilir. Bu kripto varlıklar, ABD dışındaki yatırımcıların ABD Hazine bonolarına ve diğer dolar cinsinden likit varlıklara olan talebini zaten artırıyor ve bu talep büyümeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Fed'in gösterge faiz oranını 0,4 puan aşağı çekebilir

Önceki araştırmalara atıfta bulunan Miran, stabilcoin büyümesinin Fed'in gösterge faiz oranını 0,4 puan aşağı çekebileceğini öne sürdü. Fed yönetim kurulundaki kısa görev süresi boyunca agresif faiz indirimlerini savunan ve nötr faiz oranının meslektaşlarının tahmin ettiğinden çok daha düşük olduğuna inanan Miran, son açıklamalarıyla bu argümanı dijital finans dünyasına taşıdı. Miran, stabilcoin'lerin yükselişinin borçlanma maliyetlerini yapısal olarak uzun yıllar düşük tutabileceğini ileri sürdü.

Bu nötr faizi düşüreceğini gösteriyor

Daha gevşek bir para politikası için yeni bir gerekçe sunan Miran, açıklamasına şöyle devam etti:

"Stabilcoin büyümesine ilişkin görece muhafazakâr tahminler bile, ekonomideki borç verilebilir fon arzının net olarak artacağını ve bunun nötr faizi düşüreceğini gösteriyor." Sağlıklı bir ekonomiyi desteklemek için politika faizlerinin de buna paralel olarak daha düşük olması gerekir."