Fed üzerindeki baskı arttı: Küresel piyasalarda dalgalı seyir

ABD hisse senedi piyasaları, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın tarifelerine ilişkin beklenen kararını cuma günü açıklamamasıyla günün ilk bölümünde baskı altında kalsa da seansı artıda kapattı. S&P 500 endeksi yüzde 0,6 yükselerek yeni bir zirveye ulaşırken, Nasdaq 100 endeksi de yüzde 1 değer kazandı.

Yükseliş yalnızca büyük teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadı; küçük ölçekli şirket hisselerinin de dahil olduğu daha geniş tabanlı bir harekete dönüştü. ABD’de cuma günü yayımlanan verilere göre, aralık ayında tarım dışı istihdam 50 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise kasımda yüzde 4,6 iken geçen ay yüzde 4,4 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi istihdamın 70 bin artması ve işsizliğin yüzde 4,5 olması yönündeydi.

B. Riley Wealth’in baş piyasa stratejisti Art Hogan, verilerin karmaşık sinyaller verdiğini belirtti. Hogan, “Şirketlerin işe alım ve işten çıkarmalarda yavaş davrandığı bir ortam görmeye devam ediyoruz. Bu verinin en önemli sonucu, üç aydır ilk kez zamanında yayınlanan istihdam raporunda kötü haberlerden çok iyi haberlerin olduğu” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında faiz indirimi beklenmiyor

Swap piyasaları, Fed’in 2026 yılında toplamda yaklaşık 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatlarken, ocak ayında bir indirimin büyük ölçüde gündem dışı kaldığını gösterdi. İki yıllık ABD tahvil faizleri yüzde 3,53’e yükselirken, dolar endeksi bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Petrol fiyatları ise haziran ayından bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini kaydetti.

Yeni günde sürpriz başlangıç: Powell'e cezai tehdit

Yeni işlem gününde ise Fed Başkanı Powell’ın, merkez bankasına yönelik cezai kovuşturma tehditlerinin para politikalarının bir sonucu olduğunu söylemesi ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin artmasıyla piyasalarda yön değişti.

Altın rekor kırdı

Mahkeme belgelerinin cuma günü Fed’e iletilmesinin ardından ABD doları değer kaybederek başlıca para birimleri karşısında geriledi. Dolar endeksindeki düşüş Asya işlemlerinde yüzde 0,2’ye kadar ulaşarak 23 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyelerden geri çekildi. Altın fiyatları ise rekor kırarak yüzde 1,3 artışla ons başına 4.567 dolara çıktı.

ABD vadeli endeksleri düştü

Bakır fiyatları, arz tarafına yönelik endişeler, doların zayıflaması ve haftaya güçlü başlayan metal piyasalarının desteğiyle tarihi seviyelere ulaştı. Londra Metal Borsası’nda üç aylık bakır kontratları yüzde 1,5 yükselerek ton başına 13.195 dolara çıktı. Alüminyum ve kalay fiyatları da 2022’den bu yana en yüksek düzeylerde işlem gördü. ABD vadeli endeksleri ise düşüş kaydetti.

"Trump, Powell ile karşı karşıya gelmekten memnun"

AT Global Markets’ın Sidney merkezli baş piyasa analisti Nick Twidale, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Powell soruşturması, Fed, ABD hükümeti ve ABD piyasaları için kesinlikle iyi bir görüntü oluşturmuyor. Powell’ın yorumları çok sert ve Başkanla karşı karşıya gelmekten memnun gibi görünüyor” dedi.

Öte yandan Brent petrol, yatırımcıların OPEC’in dördüncü büyük üreticisi İran’da olası arz kesintilerini fiyatlamasıyla perşembe ve cuma günleri yüzde 5’i aşan yükselişle varil başına 63 doların üzerine çıkmıştı. Bu kazançların yeni günde de korunduğu gözleniyor. Asya borsaları genel olarak yükselirken, Japonya’da piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı kaldı. Japonya İnovasyon Partisi’nin eş lideri Hirofumi Yoshimura’nın pazar günü “yeni bir aşamaya” geçileceğini söylemesi ve Sanae Takaichi’nin erken seçim çağrısı yapabileceğine yönelik beklentiler yakından izleniyor.