Fed ve BoE kararları öncesi piyasalarda bekleyiş hâkim

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu hafta açıklayacağı faiz kararları öncesinde temkinli bir tutum benimsiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın film endüstrisine yönelik yeni tarife açıklamaları, medya şirketlerinin hisselerinde sert düşüşe neden oldu. Trump, sektöre zarar vermek istemediğini belirtse de Netflix hisseleri yüzde 1,9, Paramount yüzde 1,6, Warner Bros Discovery yüzde 1,9 ve Walt Disney yüzde 0,41 oranında değer kaybetti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarife müzakereleri kapsamında bazı anlaşmalara çok yakın olduklarını ifade etti. Ancak analistler, tarifelerin ertelenmesine rağmen henüz somut bir ticaret anlaşması sağlanamadığını ve bu durumun şirketlerin uzun vadeli stratejileri üzerinde belirsizlik yarattığını belirtiyor.

ABD tarafında Fed’in politika faizini bu toplantıda sabit bırakması beklenirken, temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor. Bu beklentiler altın fiyatlarına da yansıdı. Altının ons fiyatı dünü yüzde 2,9’luk artışla 3.334 dolardan tamamladı, yeni günde ise yüzde 0,60 yükselişle 3.352 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,8 seviyesinde. Brent petrolün varili ise 60,9 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,64, Nasdaq yüzde 0,74 ve Dow Jones yüzde 0,24 düşüşle günü tamamladı. Bugün AMD ve Super Micro Computer’in bilanço sonuçları takip edilecek. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

Avrupa’da ise dün Fransa hariç genel olarak pozitif bir görünüm izlendi. Almanya DAX 40 endeksi yüzde 1,12, İtalya FTSE MIB 30 yüzde 0,39 artarken, Fransa CAC 40 yüzde 0,55 geriledi. İngiltere'de tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmedi. Avrupa’da bugünkü yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında yer alıyor. Özellikle hizmet sektörü PMI verileri, bölgedeki ekonomik aktivitenin seyrine dair önemli sinyaller verecek.

Asya cephesinde ise Çin ve Hong Kong borsalarında, ABD ile ticaret geriliminin derinleşmeyeceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıktı. Çin’de açıklanan nisan ayı Caixin hizmet sektörü PMI 50,7 ile beklentilerin altında kaldı, bileşik PMI ise 51,1 ile gücünü korudu. Japonya ve Güney Kore’de ise tatil nedeniyle işlemler yapılmadı. Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul satıcılı seyretti. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 düşüşle 9.112,19 puandan tamamladı. VİOP’ta haziran vadeli BIST 30 kontratı, akşam seansında yüzde 0,1 düşüşle 10.440 puandan işlem gördü.

Dolar/TL kuru dün yatay bir seyir izleyerek 38,5630’dan kapanırken, yeni günde yüzde 0,1’lik artışla 38,6120 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Türkiye’de nisan ayı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’de hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile ABD’nin dış ticaret dengesi öne çıkacak. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.