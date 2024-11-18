FED yetkililerinden faiz ve enflasyona ilişkin farklı tahminler

ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden, faiz indirimleri ve enflasyon beklentileri konusunda farklı değerlendirmeler geldi. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, Boston FED Başkanı Susan Collins ve Richmond FED Başkanı Tom Barkin'in açıklamaları, piyasaların merakla beklediği verilere ilişkin önemli ipuçları verdi.

'2025 sonuna kadar 125 baz puan indirim'

CNBC-e'nin haberine göre, Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 2024’te bir puan, 2025’te ise toplamda 125 baz puan daha düşürebileceğini belirtti. Goolsbee, enflasyonun FED’in yüzde 2 hedefi doğrultusunda düşmeye devam ettiği sürece faizlerin önümüzdeki 12-18 ayda önemli ölçüde azalacağını ifade etti. Ancak borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele edilmediğini vurgulayan Goolsbee, nötr faiz oranı konusundaki belirsizliklerin indirimi yavaşlatabileceğini söyledi. Goolsbee “Nötr faiz oranına hızla ulaşmak yerine bunu daha dikkatli bir şekilde yapmak mantıklı olacaktır” dedi.

'Ekonomik belirsizlik yönlendirmeyi sınırlıyor'

Boston FED Başkanı Susan Collins, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin FED’in para politikası yönlendirmesini zorlaştırdığını dile getirdi. Collins, “Para politikası konusunda iyi bir konumdayız, ancak ekonomik görünüm öngörülemez olduğu için net bir yönlendirme yapmak uygun olmayabilir” dedi. Ayrıca, FED’in aralık ayındaki toplantısında alınacak kararların ekonomik verilerle şekilleneceğini vurguladı.

'Enflasyon düşmeye devam edecek, indirim hızı yavaşlayacak'

Richmond FED Başkanı Tom Barkin ise çekirdek enflasyonun önümüzdeki yıl düşmeye devam edeceğini, ancak faiz indirimlerinin hızının yavaşlayabileceğini öngördü. Barkin, ilk çeyrekte enflasyon oranlarının daha olumlu görünebileceğini belirterek, “Geçmişte gördüğümüz türden bir enflasyon işareti yok ve bu, enflasyonun düşeceğine dair umut veriyor” dedi. Tüketicilerin harcamalarını promosyonlara yönlendirdiğini ve fiyatlandırma gücünün işletmeler açısından sınırlı hale geldiğini vurguladı.

2025’e dair belirsizlik sürüyor

Yetkililer, enflasyonun düşüş eğiliminin devam etmesine rağmen, faiz indirimlerinin hangi hızda gerçekleşeceği konusunda farklı görüşler sunuyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin hedeflere yönelik ilerlemenin sınırlı olduğunu göstermesi, FED’in 2025’te faiz oranlarını ne kadar indireceği sorusunu gündeme getirdi.