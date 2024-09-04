Fed yetkilisi Bostic'ten enflasyon ve istihdam değerlendirmesi: 2021’den beri ilk kez....

Bankanın internet sitesinde görüşlerini paylaşan Bostic faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının istihdamı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bostic son verilerin enflasyonun hedefe ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Fed’in ikili hedefindeki risklerin dengeli olduğunu söyleyen Bostic fiyat istikrarına yönelik risklerin önemli ölçüde düştüğünü ancak hala temkinli olmaları gerektiğini belirtti.

Bostic enflasyona dair “Fiyat baskıları hızlı ve geniş çaplıya yavaşlıyor, son veriler de enflasyonun hedefe doğru ilerlediği konusunda güven veriyor.” ifadesini kullandı.

Bostic “Tarih bize para politikasında erken gevşemenin enflasyonu yeniden alevlendirecek tehlikeli bir kumar olduğunu gösteriyor.” yorumunu yaptı.

Bankanın faiz indirimi için uzun süre beklemesinin de işgücü piyasası için riskli olacağını ifade etti. Yetkili, işgücü piyasasının zayıf olmadığını dile getirdi.

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Bostic bu ayki faiz kararına yönelik beklentisini paylaşmadı.