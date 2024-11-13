Fed yetkilisi Kashkari: Enflasyon doğru yolda, ama temkinli olmalıyız

Kashkari, Bloomberg’e verdiği mülakatta, "Enflasyon doğru yönde ilerliyor ancak dikkatli olmamız gerekiyor. Bir karar vermeden önce, önümüzdeki ay daha fazla veriye sahip olacağız" dedi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'deki enflasyon Ekim ayında aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda ise yüzde 2,6'ya yükseldi. Bu, Mart ayından bu yana en yüksek artış olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 olarak gerçekleşti ve bu oran son üç aydır aynı seviyede kaldı.

Ekonomistler, Başkan Donald Trump’ın uygulayacağı ekonomi politikalarının enflasyonist baskıları artıracağı yönünde endişeler taşıyor. Ancak enflasyonun yükselmesi, Fed’in faiz indirimleri konusunda temkinli olmasına neden olabilir.

Fed, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan düşürmüştü. Medyan tahminlere göre, Kasım ve Aralık toplantılarında da faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise, yaptığı açıklamada, daha fazla faiz indirimi yapılmasının enflasyonu yeniden hızlandırabileceği konusunda uyardı. Logan, "Çok fazla indirim, enflasyonu yeniden hızlandırabilir. Bu belirsiz bir ortamda, temkinli bir şekilde ilerlemek en iyisi olacaktır" diye konuştu.

Fed’in faiz politikası ve enflasyonun gelecekteki seyri, 2025 yılında ekonomik büyüme ve istikrar açısından kritik bir rol oynamaya devam edecek.